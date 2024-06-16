Söyle Montella Arda Güler'in Yamal'dan ne eksiği var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Söyle Montella Arda Güler'in Yamal'dan ne eksiği var

Sedat KAYA yazdı: Söyle Montella Arda Güler'in Yamal'dan ne eksiği var

Euro 24'te dün İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0 yendiği maçta sahada bir çocuk vardı.
Lamina Yamal.
Henüz 16 yaşında.
Avrupa Kupası tarihinde forma giyen en genç futbolcu.
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente onca eleştiriye rağmen Yamal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
Faslı bir baba ile Ekvatorlu bir annenin çocuğu olan ve Barcelona altyapısından yetişen Yamal 40 yıllık milli futbolcu gibiydi.
84 dakika oyunda kaldı, önemli paslar verdi, 3 şutu, bir asisti var.
Lamina Yamal bizim Arda Güler'e benzer yeteneklere sahip.
Mükemmel top sürme, pas verme ve şans yaratma özellikleri var.
Tekniği muhteşem.
Özellikle sağ kanatta olmak üzere merkez forvet , hücum orta saha oyuncusu veya kanat oyuncusu olarak oynayabiliyor.
Arda gibi.
Milli Takımımızın teknik direktörü Montella Gürcistan karşısında Arda'yı ilk 11'de oynatıp oynatmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.
Pes.
İtalya ile oynanan son hazırlık maçında Arda oyuna girdikten sonra neler olduğunu herkes gördü.
Montella görmedi mi yoksa.
Arda sakat olmadığı sürece milli takımda 11'de sahaya çıkar.
Çıkarmamak futbola ihanettir.
Montella Luis de la Fuente'yi örnek almalı.
İspanyol 16 yaşındaki Yamal'a forma verdi, haklı çıktı.
Arda'nın Yamal'dan ne eksiği var?
Hala ne düşünüyorsun Montella?

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