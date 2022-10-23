Soylu: Erbil’i, Bağdat’ı, Şam’ı da huzurlu yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu.

Diyarbakır'da çocukların rahat bir şekilde okula gittiğini, kenti ziyarete gelenlerin “Diyarbakır güzelmiş” dediğini dile getiren Soylu, “Diyarbakır dün de güzeldi, Diyarbakır bugün de güzel, yarın da güzel. Ama bir sorumluluğumuz var. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'de hep birlikte nasıl Diyarbakır'ı, Şırnak'ı, Hakkari'yi huzurlu yapmışsak, Allah nasip edecek, Erbil'i, Bağdat'ı, Şam'ı da huzurlu yapacağız. Hazır mısınız buna?” ifadelerini kullandı.