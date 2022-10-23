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  • Soylu: Erbil’i, Bağdat’ı, Şam’ı da huzurlu yapacağız

Soylu: Erbil’i, Bağdat’ı, Şam’ı da huzurlu yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'de hep birlikte nasıl Diyarbakır'ı, Şırnak'ı, Hakkari'yi huzurlu yapmışsak, Allah nasip edecek, Erbil'i, Bağdat'ı, Şam'ı da huzurlu yapacağız” dedi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 16:30
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Soylu: Erbil’i, Bağdat’ı, Şam’ı da huzurlu yapacağız

Soylu: Erbil’i, Bağdat’ı, Şam’ı da huzurlu yapacağız
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu.

Diyarbakır'da çocukların rahat bir şekilde okula gittiğini, kenti ziyarete gelenlerin “Diyarbakır güzelmiş” dediğini dile getiren Soylu, “Diyarbakır dün de güzeldi, Diyarbakır bugün de güzel, yarın da güzel. Ama bir sorumluluğumuz var. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'de hep birlikte nasıl Diyarbakır'ı, Şırnak'ı, Hakkari'yi huzurlu yapmışsak, Allah nasip edecek, Erbil'i, Bağdat'ı, Şam'ı da huzurlu yapacağız. Hazır mısınız buna?” ifadelerini kullandı.

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Ferit
23.10.2022 17:00
Şam da cuma namazı kılacağız diye ülkenin içine ettiniz. Şam dan bağdat tan bize ne? Ülkenin parasını araplara mi getireceğiz.  
 
Aybuke
23.10.2022 16:52
Ülkeye doldurdugunuz vizesiz,pasaportsuz,kimliksiz,oturum izni ve çalışma izni olmayan milyonlarca her milletten kaçağı kendi ülkelerine gönderin ülkemize huzur gelsin,halkımız kurtulsun bu eziyetten  
 
Sorun çözücüler
23.10.2022 16:51
Memleketin işlerini hallettiniz.Oralar kaldı.Vay beni vaylar beni.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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