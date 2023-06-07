Soylu Halk TV ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulunacak

Halktv'de Seyhan Avşar imzalı haberde Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında ilk tur seçim öncesi FETÖ dosyası hazırlatıp, Erdoğan'a ihbar ettiği iddia edilmişti.

Halktv'nin internet sitesinde Seyhan Avşar'ın hazırladığı habere göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 14 Mayıs’tan sonra kritik bir hamlede bulunduğu iddia edildi. Haberde yer alan bilgilerde göre AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevini devrettiği Ali Yerlikaya’nın, İçişleri Bakanı olmaması için bir ‘FETÖ dosyası’ hazırladığı öne sürüldü. Bir de bu dosyayı Erdoğan'ın önüne koyup, ihbar ettiği belirtildi.

Haberde, Erdoğan'ın konuyu araştırttığı Yerlikaya hakkında iddiaları sordurttuğu ileri sürüldü. Yetkililer, Erdoğan’a “iddialar gerçek dışı” yanıtı verildi. Bu gelişme üzerine Erdoğan, Yerlikaya’yı bakan olarak atadı.

SOYLU HALK TV VE MUHABİR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLADI

AKP'den İstanbul milletvekili seçilen Süleyman Soylu bu iddialar üzerine harekete geçti. İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, halefi Ali Yerlikaya hakkında 'dosya hazırlattığı' öne sürülen haberin ardından, Halk TV ve Seyhan Avşar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.