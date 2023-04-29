Soylu konuşurken kendinden geçti. Konuşmasının ardından attığı bakış gözden kaçmadı

Editör: Oğuz OK



Sosyal medya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun partililere hitabında kendinden geçmesini konuşuyor.



Konuşması esnasında bir anda kendinden geçen Soylu, "21 yılda o kadar büyük işler yaptınız ve gerçekleştirdiniz ki, kim ne derse desin kim hangi iftirayı atarsa atsın. Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun, dik olsun." ifadesini kullandı.



Soylu'nun bu sözleri esnasında kendinden geçmiş vaziyette konuşması sosyal medyada viral olurken konuşmasının ardından partililere attığı bakış dikkat çekti.