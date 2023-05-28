Soylu: Nüfus dairelerimiz bugün de açık olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Nüfus dairelerimiz bugün de açıktır, kimlik ile ilgili problem yaşayanlar gidebilir" ifadelerini kullandı.

Soylu: Nüfus dairelerimiz bugün de açık olacak

Türkiye, 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında. Tüm yurtta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili Süleyman Soylu da sabahın erken saatlerinde İstanbul'da oyunu kullandı.

Soylu, ikinci tura ilişkin "Tüm Türkiye'de 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başlamıştır. Şu ana kadar 601 bin 251 güvenlik görevlimiz bu seçim için görevlendirilmiştir. Sandık alanlarının güvenliğinin sağlanması için koordinasyon yapılmaya devam edilmektedir” diye konuştu.

Soylu, “Afet bölgesinde de sandıklar kuruldu. Toplam 1158 sandıkla başladı. Orada da konteyner alanları oluşturuldu. Oy kullanma işlemi sabah hızlı başladı. Bugün seri bir şekilde devam ediyor. Bir olay söz konusu olursa vatandaşlarımızın 112 Acil Servis’i aralarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİMİZ BUGÜN AÇIK”

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Seçimin güvenliği için YSK ile beraber üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz” diyen Soylu, “Kolluk güçleri hariç silah taşımak yasaktır. Dün olduğu gibi Nüfus dairelerimiz bugün de açıktır, kimlik ile ilgili problem yaşayanlar gidebilir” dedi.

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