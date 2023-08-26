Söz yazarı Zeynep Talu ünlü yapımcı hakkında koruma kararı aldırdı: Beni kızımla tehdit ediyor

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkan Yardımcısı Zeynep Talu, Bayar Müzik’in sahibi Burhan Bayar'la ilgili savcılıktan, koruma kararı aldırdı.

Söz yazarı Zeynep Talu ünlü yapımcı hakkında koruma kararı aldırdı: Beni kızımla tehdit ediyor

Editör: Özlem KIRAL

Uzun zamandır, MSG’ye karşı yazılı ve sosyal medyada aleyhte söylemlerde bulunan ve sonrasında MSG Haysiyet Kurulu kararıyla hakkında hak mahrumiyeti kararı çıkartılan Bayar’ın son tehdidini de bireysel olarak MSG Başkan Yardımcısı Zeynep Talu’ya yaptığı belirtildi.

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Zeynep Talu, Burhan Bayar'ın özelden gönderdiği mesajda kendisini kızına zarar vermekle tehdit ettiğini belirti. Talu, mesajların içeriğini de açıkladı; "MSG’yi başınıza yıkacağız" ve "Annesin, seni ve yavrunu üzmek istemem."

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Mahkeme; aleyhine tedbir istenen Burhan Bayar'ın, talep eden Zeynep Talu’ya karşı şiddet tehdidi devam ettiği lehine tedbir istenilenin ısrarlı takip mağduru olduğu anlaşılmakla olayın niteliği nazara alınarak ileride doğabilecek daha vahim olayların önlenebilmesi açısından mahkemece 6284 Sayılı Yasa'nın 5/1-a-c-f bentlerinde gösterilen tedbirlerin iş bu karar tarihinden itibaren 2 ay (iki) süreyle uygulanmasına karar verdi.

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