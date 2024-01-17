Sözcü TV'den ayrılan spiker TV100 ile anlaştı. Gün ortası haberlerini artık o sunacak

Hafta başı itibarıyla yeni binasına taşınan TV100, kadrosuna yeni bir ismi kattı.

MedyaRadar’ın haberine göre, Sözcü TV’den ayrılan spiker Elif Tümen’in yeni adresi TV100 oldu. Tümen, TV100’de Gün Ortası Haber Kuşağı’nı sunacak.

"BUNDAN BÖYLE EKRANDA BİRLİKTEYİZ"

Haberi sosyal medya hesabından da paylaşan ve TV100'ün IG hesabını etiketleyen Tümen, "Bundan böyle ekranda birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

ELİF TÜMEN KİMDİR?

ELİF TÜMEN KİMDİR?

1990 tarihinde doğan doğan Elif Tümen, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden 2012 yılında mezun oldu.

Sonrasında üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde Radyo, Televizyon ve Sinema alnında yüksek lisans yapan Tümen, Doğuş Yayın Grubu’nda 6 yıl boyunca NTV, Kral TV ve Star TV’de çalıştı.

Aldığı oyunculuk eğitimi sonrası Turkcell, Akbank, Türk Telekom, Elidor gibi ünlü markaların reklamlarında rol alan Tümen, 2019 yılında Teoman'ın "Sürpriz" isimli şarkısını seslendirdi.

Tümen ayrıca CNN TÜRK ve Hürriyet markalarının dijital içeriklerinde moderatörlük görevinde bulundu.

Tümen, son olarak Sözcü Televizyonu’nda hafta sonu haberleri ve Canan Karatay’la İyilik Sağlık programlarında sunuculuk/spikerlik yapıyordu.