Sözcü'de deprem. 2 yönetici daha istifa etti

Sözcü Medya Grubu’nda önemli değişiklikler yaşanıyor.

Sözcü Gazetesi’nin kurucu Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, 17 yıllık görev süresinin ardından ayrılık kararı aldı ve bugün itibarıyla görevinden resmen ayrıldı.

Yılmaz’ın ayrılığı, gazetenin diğer önemli isimlerini de etkiledi. Yayın Yönetmenleri Serdal Saraç ve Neşet Şenizel de istifa ederek Yılmaz’a destek verdiklerini açıkladılar. Gazetenin sahibi Burak Akbay’ın, bu iki ismi gazetede tutma çabaları sonuçsuz kaldı. Saraç ve Şenizel, “Metin ağabeyle geldik, onunla gideriz. Ona yapılan haksızlıklar bize de yapılacaktır. O neredeyse biz de oradayız” diyerek istifa ettiklerini Genel Müdür Asım Akgül’e bildirdiler.

Ayrıca, Sözcü Gazetesi’nde bu istifaların yazı işleri ve diğer departmanlarda da devam edebileceği yönünde duyumlar alındı.