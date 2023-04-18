Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.' denildi.