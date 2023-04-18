Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.' denildi.
Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.
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