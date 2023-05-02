Sosyal medya Şanlıurfalı vatandaşın dedikerini konuşuyor

Editör: Dilek Kılıç

Yüzbinlerce kişi sınavlardan yüksek puan alsa da mülakatlarda göz göre göre eleniyor. KPPS sınavında iyi puan alanların çoğu atanmıyor.

Sınavda düşük puan alan insanlar puanları yüksek olanların yerine atanıyor. Gençler ve aileler bu durumdan şikayetçe ve mağdur.

Türkiye''deki hemen hemen her sınavda ve mülakatın altında adam kayırma, torpil, parti yandaşı veya önceden ismi belirlenen isimlerin seçilmesi ve işe yerleştirilmesi artık bilinen bir gerçek oldu.

Vatandaşların ''hileli'' sınavlara, "haksız" atamalara tepki göstererek ''liyakat'' isyanı devam ediyor.

Uzmanlar işsizlik ve yoksulluğun tavan yaptığı, gençlerin ise geleceğe dair umutlarının kalmadığını sık sık gündeme getiriyor.

"BU DÜZEN BOZULSUN"

Şanlıurfalı olduğu iddia dilen yaşlı bir adamın "Üniversite mezunu 4 yıllığı kazanmış mulakattan dolayı işe giremiyor. İlkokul mezunları kadro alıyor. Bu düzen bozulsun" dediği video sosyal medyada gündem oldu. Videoya beğeni ve yorum yağıyor.