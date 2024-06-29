Spaletti affını istedi

2024 Avrupa Şampiyonası'na erken veda eden İtalya Milli Takımı’nın başında bulunan Luciano Spalletti, takımın performansı ve kendi geleceği hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Turnuvadaki sonuçlar nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Spalletti, “Bu sonuç için özür dilerim. Takımın oluşumunda sorumluluk tamamen bana aittir. Elimizden gelenin en iyisini yaptık.” şeklinde konuştu.

Kariyerinin ilerleyişine dair önemli ipuçları veren deneyimli çalıştırıcı, “Geleceğim konusunda Başkan Gravina ile görüşeceğim. Bana karşı her zaman destekleyici oldu. Yapıcı bir diyalogla yolumuzu belirleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Spalletti, turnuva boyunca bazı denemeler yaptıklarını ve değişiklik yapma gerekliliği hissettiğini belirtti: “Aldığımız sonuç, çoğunluğun düşündüğü kadar felaket değil. Zorlu bir gruptan sıyrılmayı başardık; ancak, çeyrek final hedefine ulaşamadık.”

İtalya’nın tecrübeli teknik direktörü, takımın geleceği ve kendi kariyer planları hakkında daha fazla bilgi vermek için önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğini de ekledi.