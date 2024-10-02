Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund şov

Borussia Dortmund, Celtic FC ile oynadığı maçta etkileyici bir performans sergileyerek rakibini 7-1 mağlup etti. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Dortmund, 7. dakikada Emre Can’ın penaltı golüyle öne geçti. Ancak bu avantajı fazla sürdüremedi ve 9. dakikada Celtic FC’den Daizen Maeda, takımının eşitlik golünü attı. Fakat Dortmund’un yanıtı hızlı oldu; 11. dakikada Karim Adeyemi, skoru 2-1 yaptı ve ardından 29. dakikada tekrar sahneye çıkarak takımını 3-1 öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru, 40 dakikada Serhou Guirassy’nin penaltı golü ile farkı artırarak durumu 4-1 yaptı. Ardından, 42. dakikada Karim Adeyemi bir kez daha sahne aldı ve ilk yarının bitimine kısa bir süre kala skoru 5-1’e getirdi.

İkinci yarıda Borussia Dortmund, üstünlüğünü sürdürmeye devam etti. 66. dakikada Serhou Guirassy, takımının 6-1’lik golünü kaydetti. Son olarak, 79. dakikada Felix Nmecha, maçın sonucunu belirleyen 7-1’lik golü attı. Dortmund’un güçlü oyununa rağmen Celtic FC, mücadele ruhunu kaybetmedi ve birkaç oyuncu değişikliğiyle takıma taze kan eklemeye çalıştı. Maçta Celtic’in Paulo Bernardo’su ile Greg Taylor’u, Borussia Dortmund’dan ise Karim Adeyemi, Julian Brandt ve Serhou Guirassy gibi önemli oyuncular sahayı terk etti.

Karşılaşma boyunca bazı sarı kartlar da çıktı. İlk sarı kart, 6. dakikada Celtic FC kalecisi Kasper Schmeichel’a gösterildi. Ardından, 32. dakikada Dortmund’dan Pascal Groß ve 74. dakikada Celtic FC’den Reo Hatate sarı kart gördü. Maçın son anlarında, 90+3. dakikada Dortmundlu Ramy Bensebaïni de bir sarı kart aldı. Bu sonuçla Borussia Dortmund, rakibini net bir skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etmiş oldu.