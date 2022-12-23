Oyuncu Diane McBain hayatını kaybetti

Oyuncu Diane McBain, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 81 yaşındaki McBain’in ölümünü temsilcisi duyurdu.

McBain’in temsilcisi yaptığı açıklamada, “Sevgili arkadaşım ve yaratıcı ortağım oyuncu Diane McBain, bugün Woodland Hills’deki Motion Picture Home’da huzur içinde vefat etti. Karaciğer kanserine karşı verdiği cesurca savaşı kaybetti. Onu çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Diane McBain'in kariyeri, 17 yaşında bir kişinin lise tiyatro performansı sırasında onu keşfetmesiyle başladı. McBain, 1966’da Elvis Presley’le birlikte 'Spinout'ta başrolü de paylaşmıştı.