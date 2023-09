SPK'den 10 kişiye geçici işlem yasağı

SPK, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması için bu kararı aldığını duyurdu.

Sosyal Medyada Yapay Piyasa Oluşturmak

SPK, haftalık bülteninde yaptığı açıklamada, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107’nci maddesinde sayılan yapay piyasa oluşturma fiilinin işlendiğine dair makul şüphe bulunduğunu bildirdi.

10 Kişiye 6 Ay Süreyle İşlem Yasağı

SPK, bu nedenle 6362 sayılı SPKn’nin 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nin 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; M.K. (32), C.K. (34), Y.S. (26), F.A. (23), U.G. (37), D.Ö. (29), E.A. (39), B.Ü. (21), A.T. (23), T.T. (30), İ.B.G. (22), S.T. (23), B.A. (22), Ş.K.(34), M.H.(45), A.S. (28), R.E. (44) isimli toplam 17 kişiden; M.K., C.K., Y.S., F.A., U.G., D.Ö., E.A., B.Ü., A.T., T.T. isimli 10 kişi hakkında 22 Eylül 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdığını açıkladı.