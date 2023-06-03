Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka yazdı: Ahmet Nur Çebi'yi takdir ettim. Duruş budur

Keşke Şenol hoca erken gelseydi. Ama benim için aslan payı Ahmet Nur Çebi'ye

Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka yazdı: Ahmet Nur Çebi'yi takdir ettim. Duruş budur

Beşiktaş'ın halen bir ikincilik şansı var.

Fenerbahçe'nin elinden şampiyonluğu alan Galatasaray, ikinciliği de alıp Beşiktaş'a verebilir. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin Aslantepe'de puan alması gerekiyor.

Beşiktaş'ta herkesin söylediğini söylemeliyim; keşke Şenl hoca daha erken gelseydi.

Ama bu yazıda benim için aslan payı başkan Ahmet Nur Çebi'ye. Federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 'Beni destekleyin' diye gönderdiği mektubu imzalamadan geri yollamasını takdirle karşıladım. Duruş budur.

Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum.

Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımızda... Gelecek sezon için şunu söyleyebilirim:

Seneye iyi bir stopere ve oyun kurucu bir orta sahaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kiralıklarını da korursa bu mevcut kadronun seneye banko şampiyonluğa oynayacağına inanıyorum.

NOT: Yeniçağ yazarı Şerafettin Tilki, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda tekrar aday olmak isteyen başkan Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye mektup yazarak destek istediğini ortaya çıkarmıştı. Çebi'nin de bu mektubu aynen geriye yolladığını da belirtmişti.

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