'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı

Türk spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Jesus'a bir özür borcumuz var' diyerek açıkladı.

'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı

Arda Güler konusunda bizim, sizin, hepimizin Jorge Jesus'a bir özür borcumuz var.

"Niye daha fazla şans vermiyorsun" diye Jorge Jesus'u yerden yere vurduk.

Oysa Jesus, Arda'yı elinden tuttu. Çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Emre Can ile birlikte bu ülkenin bir numaralı diz üstadı Prof. Ömer Taşer'e götürdü.

Çok iyi biliyorum.

Ömer hoca kendilerine "Fazla yüklenmeyeceksiniz. Yüklenirsiniz menisküs nükseder. Ya ameliyat edilecek ya da idare edeceksiniz" dedi.

Jesus da Arda'ya yüklenmedi. İdare ederek oynattı.

Real Madrid'te fizik gücünün gelişmesi adına ağır antrenmanlar yedi ve Ömer hocanın dediği gibi sakatlık nüksetti.

Arda için üzgünüm. Ama moralini bozmasına hiç gerek yok.

30 yaşında olsa belki bu yükün altından kalkamazdı. Henüz 18'inde, ömrünün baharında. Bu işi atlatır. Yeter ki moral çöküntüsüne uğramasın.

Sadece burada anlamadığım bir şeyi söylemeliyim. Koca Real Madrid Kulübü'nün sağlık ekibi transfer sürecinde Arda'nın kontrollerinde sakatlığı nasıl görmedi buna inanamıyorum.

Neyse iyi ki görmemişler!

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