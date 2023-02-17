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Haluk Levent açıkladı. Sporcuların Ahbap'a bağışları belli oldu

Spor dünyası Türkiye'yi vuran depremin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Haluk Levent Ahbap'a bağış yapan sporcuların isimlerini açıkladı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 00:01
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Spor camiası AHBAP'a bağış yaptı

Haluk Levent açıkladı. Sporcuların Ahbap'a bağışları belli oldu
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Ahbap Derneği kurucusu ve Başkanı Haluk Levent görevine devam edeceğini açıkladı. Kahramanmaraş depremleri sonrası yardım faaliyetleri ile öne çıkan sanatçı çarşamba günü perşembe akşamı önemli bir açıklama yapacağını duyurmuştu.

Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, dernekte toplanan paralara el konulacağı ya da AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ya da Kızılay'a aktarılacağına dair spekülasyonların büyümesi üzerine akşam saat 22.00'de yapmayı planladığı açıklamayı daha fazla geciktirmek istemediğini belirtti. 

Kahramanmaraş depremlerindeki yardım faaliyetleriyle öne çıkan ve birçok çevreden gelen desteklerle yüklü miktarda bağış toplayan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent "Sizin paranız benim namusum." dedi ve toplanan paralarla TOKİ aracılığıyla acil konut yaptıracaklarını açıkladı.

AHBAP platformu kurucusu Haluk Levent, yardım için bağış yapan ünlü spor insanlarını açıkladı.

Spor camiasından depremzedelere yardım yapan isimler:

Merih Demiral 1 milyon TL
Emre Kılınç 150 bin TL
Hakan Balta 300 bin TL
Mert Hakan Yandaş 200 bin TL
Burak Yılmaz 300 bin TL
Nevzat Aydın 1 milyon TL
Çağlar Söyüncü 50 bin Euro
Cengiz Ünder 50 bin Euro

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