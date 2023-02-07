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Arka arkaya paylaşımlar geldi. Spor camiasından Ahmet Eyüp için başsağlığı mesajı

Yeni Malatyaspor'un depremde vefat eden kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için birçok kulüp başsağlığı paylaşımı yaptı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 20:16
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Spor camiası Ahmet Eyüp'e başsağlığı diledi

Arka arkaya paylaşımlar geldi. Spor camiasından Ahmet Eyüp için başsağlığı mesajı
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Malatya'da enkazın altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat ettiği açıklandı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan." denildi.

28 yaşındaki kalecinin vefat haberinin ardından kulüplerden arka arkaya paylaşımlar geldi. İşte kulüplerden Ahmet Eyüp Türkaslan mesajları:

Trabzonspor: "Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın Malatya'daki deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ahmet Eyüp Türkaslan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe: "Hepimizin başı sağ olsun. Ahmet Eyüp Türkaslan'a Allah'tan rahmet, Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray: "Yeni Malatyaspor'da forma giyen Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz"

Beşiktaş: "Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın, Malatya'da meydana gelen depremde göçük altında kalarak hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

TFF: "Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

İki gündür kalbimiz ve dualarımız bu güzide futbolcumuzun diğer tüm göçük altında kalan vatandaşlarımızla birlikte sağ salim bulunması içindi.

Ancak ne yazık ki bu acı haberle bir kez daha kahrolduk. Ahmet Eyüp Türkaslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kayserispor: "Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Türkaslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Yeni Malatyaspor camiasına baş sağlığı dileriz."

Altay: "Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın yaşanan deprem felaketinde vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, Yeni Malatyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun..."

Çaykur Rizespor: "Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ahmet'e Allahtan rahmet, Malatyaspor ailesine baş sağlığı dileriz."

Göztepe: "Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem felaketinde vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

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