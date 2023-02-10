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Yeni Malatyaspor ligden çekildi

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, ligden çekilme kararını federasyona ilettiklerini açıkladı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 15:00
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Malatyaspor'dan ligden çekilme kararı

Yeni Malatyaspor ligden çekildi
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Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yayıncı kuruluşa konuştu.

Yaman, yaşanan deprem felaketi ve kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatının ardından ligden çekilme kararı aldıklarını ve bunu federasyona bildirdiklerini ifade etti.
Ahmet Yaman'ın sözleri şu şekilde;

"Türkiye'nin başı sağ olsun. Bulunduğumuz durum içler acısı. Birçok ekip müdahaleye devam ediyor. Enkaz altındakileri kurtarmanın
mücadelesindeyiz. Yardımlar ulaştı. İhtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Yiyecek-içecek sıkıntımız yok ama çadır ve konteyner ihtiyacımız var."

5 gündür kulübe gitmemiştim. Şu an kulüpten dönüyorum. Kulübümüz de içler acısı. Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik. Futbol oynama gibi bir şansımız yok. Oyuncularımızdan biri vefat etti. Biz artık ligde yokuz."

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