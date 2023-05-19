Spor camiasından 19 Mayıs mesajları

Spor Kulüpleri ve TFF, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Spor camiasından 19 Mayıs mesajları

Editör: Hamza Özalkuş

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak istiklal ve istikbal mücadelesini başlatmış, bu cennet vatan için canını ortaya koyan milletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla taçlanan unutulmaz bir kahramanlık destanı yazmıştır. Tarihin altın sayfalarıyla süslü bu bağımsızlık mücadelesinin ışığı ilelebet parlayacak, şanlı bayrağımız sonsuza dek dalgalanacaktır.

Bu anlamlı günü Cumhuriyetimizin koruyucusu ve teminatı olan genç nesillere Gençlik ve Spor Bayramı olarak armağan eden Ulu Önder Atatürk, 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözleri ile Türk gençliğini spora teşvik etmiştir.

100. yılını kutlayan Cumhuriyetimiz ile yaşıt olmanın onuru ve gurunu yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu, ülkemizin yarınları olan gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine sporla katkı sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır. Spor kültürünü benimsetme misyonumuzla daha fazla kişinin futbolla tanışabilmesi ve ülke futbolunun gelişmesi için dün olduğu gibi bugün de gençlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz.

Atatürk'ü Anma Günü olarak da kutladığımız bu tarihi günün 104. yıl dönümünde; bizlere eşsiz bir vatan bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ulusumuzun ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kulüplerden yapılan mesajları şu şekilde;

FENERBAHÇE
''İlelebet #CumhuriyetinFeneri'yiz, sonsuza dek izindeyiz Atam!
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!''

BEŞİKTAŞ
''Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı #19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!''

GALATASARAY
''19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaşan Bandırma Vapuru, Türk Milleti’nin esarete karşı başkaldırısı ve bağımsızlık ruhunun denizler kadar engin ufku oldu. O geminin kıymetli yolcusu, keskin zekası ve istiklale adanmış kalbiyle bir milletin kurtuluş kahramanı ve Ata’sı oldu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin anne karnına düştüğü gündür. Cumhuriyetin evladı gençler, Atatürk’ün kendilerine emanetini ilelebet koruyacaklardır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!''

TRABZONSPOR
''19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.''

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