Spor spikeri maaşını açıkladı. Yazıklar olsun diyerek kanalların kaç para verdiğini paylaştı

Spor spikerlerinin aldığı maaşla ilgili ortaya atılan fiyat iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Spor spikeri Zihni Altunkaynak, en iyi kazanan meslektaşının 23 bin lira maaş aldığını belirtti.

Altunkaynak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul şartlarında gelin hem spikerlik yapın hem de yaşayın arkadaşlar! Bu mesleğin onuru ve şerefi ayaklar altına alınmıştır! Yazıklar olsun!" ifadelerini kullanarak kurum kurum maaşları paylaştı.

Altunkaynak'ın iddiasına göre beIN Sports'un spikerleri, 17 ila 23 bin lira arasında kazanıyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'de spikerlere maç başı 2 bin 500 lira, Tivibuspor'da bin 750 lira, D-Smart'ta ise bin 500 lira ödeniyor.

İşte o paylaşım;