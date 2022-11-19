Adanaspor 3 puanı uzatmalarda aldı

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekip 31. dakikada Burak Çoban'ın golüyle öne geçerken, konuk ekip 44. dakikada Ahmet İlhan Özek'in golüyle beraberliği yakaladı.

Adanaspor'da 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin kardeşi Aaron Leya Iseka sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Adanaspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi'nin kardeşi Aaron Leya Iseka, 71. dakikada Adanaspor'da oyuna girdi.

Alınan bu sonucun ardından Adanaspor puanını 17'ye yükseltti. Altınordu ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Altınordu, Manisa FK'yı konuk edecek. Adanaspor ise haftayı bay geçecek.