21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Futbolcu fabrikasının başına Gökhan Ünal geçti

Futbolcu fabrikasının başına Gökhan Ünal geçti

Trabzonspor ve Fenerbahçe'de de futbol oynayan Gökhan Ünal, teknik direktör olarak ilk imzasını attı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 19:41
Takip Et

Gökhan Ünal teknik direktör oldu ilk imzasını attı

Futbolcu fabrikasının başına Gökhan Ünal geçti
+
Aa
-

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile Torbalı Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelen Gökhan Ünal'la sezon sonuna kadar anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökhan Ünal, Altınordu’nun başına geçmenin kendisi için çok güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

Gençlere önem veren bir kulüpte çalışacağını bildiren Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda takımımızın bulunduğu konumun önemi yok. Bu durumu futbolculuk dönemimde de yaşadım. En kısa sürede Altınordu’yu layık olduğu yere getireceğiz. Futbolcu olmak benim bir hayalimdi bunu gerçekleştirdim, teknik direktörlük hayalimi de Altınordu’da gerçekleştiriyorum. İnşallah futbolculuk kariyerim gibi teknik adamlık kariyerim de başarıyla devam eder. Buraya gelecek oyuncular gençlere örnek olacak futbolcular olacak. O tarzda oyuncular kadromuza katacağız. Aklımın ucundan küme düşmek gibi bir şey geçmiyor. Bu sezon ligi iyi yerde tamamlayıp kulübümüzün kuruluşunun 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu hedefiyle oynarız."

Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan 2 sezon önce play-off finalinde bir kırılma anı yaşadıklarını bildirdi.

Ondan sonra bir türlü toparlanamadıklarını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"O gün çok güzel anılar yaşadık. Neredeyse bu ülkenin çocukları ile Süper Lig’e çıkacaktık. Çıtayı çok yükseltince oralarda kalmak kolay değil. Rakiplerin 5 yabancı oynattığı bir ligde biz 17-18 yaşındaki gençlerle oynuyoruz. Geçen sezon ve bu sezon iki defa sarsıntı geçirdik. Kendimize bir çekidüzen vermemiz gerekiyordu. Takıma ruh vermek için iddiası olan coşkulu olan aynı zamanda bu işin gerçekten havasını solumuş biri olan Gökhan Ünal ile anlaşmaya vardık. İnşallah bu sezon ligde kaldıktan sonra gelecek yıl kafaya oynayan bir takım kuracağız. İnanın artık ben de sıkılıyorum. Kulüp olarak hem yetiştireceğiz hem de yarışacağız. Gökhan Ünal'ın teknik direktörlük döneminde başarılı olmasını istiyoruz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
1
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
3
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
4
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
5
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
6
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
7
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Erzincan'da 3,3 büyüklüğünde deprem 
﻿Erzincan'da 3,3 büyüklüğünde deprem 
﻿Erzincan'da 3,3 büyüklüğünde deprem 
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var
﻿Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var
﻿Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var
﻿Binbir surat son işinde yakayı ele verdi!
﻿Binbir surat son işinde yakayı ele verdi!
﻿Binbir surat son işinde yakayı ele verdi!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.