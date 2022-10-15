Gaziantep FK galibiyet hasretine son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Arabam.com Konyaspor- Gaziantep FK mücadelesi 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

14. dakika Maxim'in sol kanattan ortasında yeşil beyazlı savunma oyuncusu Adil Demirbağ, topla Pekhart'a arasına girerek takımı adına tehlikeyi önledi.

24. dakikada Guilherme'nin sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, altıpas içinde Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Muhammet Demir'in vuruşunda top, üstten auta çıktı.

28. dakikada ceza yayı önünde Endri Çekiçi ile duvar pasında ceza sahasına giren Muhammet Demir'in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.

35. dakikada Sagal'ın ceza sahası içinde Michalak'a müdahalesinde hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını işaret etti.

37. dakikada Guilherme'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Günay Güvenç, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.

50.dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullanılan korneri savunma istediği gibi uzaklaştıramadı ve top ceza sahasının hemen önünde Bytyqi'de kaldı. Bytyqi'nin sağ ayağıyla şutu savunmadan sekti ve kalecinin solundan ağlarla buluştu. Sonrasında yapılan VAR incelemesinde gol iptal edildi. Adil topa eliyle müdahele etti.

Gaziantep golü 85.dakikada buldu. Sol kanattan kullanılan kornerde ön direkteki kafa ile müdahele sonrasında topa uzak direkte Arda Kızıldağ vurdu, kaleci kurtardı. Arda dönen topu tamamlamayı başardı.

Mücadele 1-0'lık Gaziantep FK üstünlüğü ile bitti ve Gaziantep ligde 5 maç sonra galip geldi. Bu sonuçla Gaziantep FK 15 puana yükseldi ve 9.sıraya yerleşti. Konyaspor 18 puanla 3.sırada yer alıyor.

HAKEM VE FUTBOLCULAR SAHAYA BARETLE ÇIKTI

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden madenciler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Seremoniye madenci baretiyle çıkan futbolcu ve hakemler, "Milletimizin başı sağolsun" yazılı pankart açtı.