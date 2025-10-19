Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran döneminde ilk sponsorluk anlaşması yapıldı. Kanarya, geride kalan 2 sezonda konç sponsorluğunu yapan Gedik Yatırım ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Futbol A Takımımızın konç sponsorluğu için Gedik Yatırım ile yeniden anlaşmaya varıldı.

2023/24 ve 2024/25 sezonlarında Futbol A Takımımızın konç sponsoru olan Gedik Yatırım ile iş birliği, 2025/26 ve 2026/27 sezonlarını da kapsayacak şekilde yenilendi.

Anlaşma kapsamında, Gedik Yatırım logosu Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında takımımızın sahaya çıkacağı konçların üzerinde yer alacaktır.

Gedik Yatırım’a ailemize bir kez daha hoş geldin diyor; nice başarıları birlikte kutlamayı diliyoruz.

İmza törenine dair detaylar, önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla paylaşılacaktır."