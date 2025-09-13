Ali Koç Domenico Tedesco'nun imza töreninde suçlarını açıkladı! Diğer başkan adaylarına da meydan okudu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, birçok konuya değinirken, bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi.

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar;



"TEK SUÇUMUZ ŞAMPİYON OLAMAMAK"



Koç, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları vurgularken, "Seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Tek suçumuz futbolda şampiyon olamamak. Suçsa suçumuz bu. Bu kulübü Avrupa'da iflasa en yakın durumda aldık ve 7 senede finansal açıdan bambaşka bir yere getirdik. Tek başarısızlığımız futbolda şampiyonluk yaşayamamak. Onun da sebepleri sadece yönetim, transferler değil." ifadelerini kullandı.

Resmen açıklandı! Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi

Büyük Jose Mourinho sürprizi! Fenerbahçe biletini kesmişti: Geri dönüyor

CANLI YAYIN İÇİN HODRİ MEYDAN

Seçim sürecine de değinen Koç, başkan adaylarıyla yapılacak olası bir canlı yayına hazır olduğunu belirtti.



Koç, bu konu ile ilgili "İki başkan adayından canlı yayın teklifi gelirse ben kabul ederim." dedi.



"HER TÜRLÜ SONUÇ OLABİLİR"

Seçimin çekişmeli geçeceğini belirten Fenerbahçe Başkanı, "Seçimi farklı da kazanabiliriz, farklı da kaybedebiliriz. Kafa kafaya da gidebilir. Çünkü kararsız sayısı çok yüksek. Her türlü sonuca açık bir seçime giriyoruz. Ama biz kazanacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.



"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"



"Bu sene futbolda şampiyon olacağız."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'yu kara kara düşündürecek fikstür!

Filenin Efeleri Japonya'ya set vermedi! Turnuvaya muhteşem başladık

TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için flaş karar!

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşadı!

Ne yaptın sen Ergin Ataman! Tüm dünya onu konuşuyor: İnanılmaz

Arda Turan olay oldu!

Lider tek eksikle Eyüpspor deplasmanında!