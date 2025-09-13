Fernando Muslera'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Bunu hiç beklemiyordu...

Estudiantes'te Fernando Muslera krizi patlak verdi. Arjantin temsilcisinde son haftalardaki performansıyla eleştirilerin hedefi olan tecrübeli kaleci Fernando Muslera, Galatasaray günlerini mumla arıyor.

FERNANDO MUSLERA GALATASARAY'A VEDA ETMİŞTİ

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve büyük başarılara imza atan Fernando Muslera, bu yaz sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılılara veda eden tecrübeli file bekçisi, Estudiantes'e transfer oldu.

Ne yaptın sen Ergin Ataman! Tüm dünya onu konuşuyor: İnanılmaz

Büyük Jose Mourinho sürprizi! Fenerbahçe biletini kesmişti: Geri dönüyor

FERNANDO MUSLERA TEPKİ ÇEKİYOR

Urugay basınında yer alan habere göre; Estudiantes'teki hikayesine güzel bir başlangıç yapan Fernando Muslera, son haftalardaki performansıyla ise hayal kırıklığına neden oldu. Hatalarıyla tepki çeken tecrübeli file bekçisinin eski günlerindeki performansından eser kalmadı.

PERFORMANSI

Fernando Muslera, Estudiantes formasıyla şu ana kadar 10 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 900 dakika süre aldı. 4 maçta kalesini gole kapatan 39 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, kalesinde 10 gol gördü.

Lider tek eksikle Eyüpspor deplasmanında!

Arda Turan olay oldu!

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşadı!

Resmen açıklandı! Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi