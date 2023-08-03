Sporcu Türk kadın metroda kadınları gizlice videoya çeken Libyalıyı nasıl dövdüğünü anlattı

"Yine olsa yine yapardım" dedi. Taksim metrosunda kadınların bacaklarını çektiği iddia edilen Libyalı turisti sporcu Türk Kadını nasıl dövdüğünü bir röportajda açıkladı.

Sporcu Türk kadın metroda kadınları gizlice videoya çeken Libyalıyı nasıl dövdüğünü anlattı

Editör: Özlem Kıral

Taksim metrosunda kadınların bacaklarını çektiği iddia edilen Libyalı turisti Feray Açıkgöz adlı sporcu Türk kadın, erkeği döverek etkisiz hale getirdi.

Röportaj veren Feray Açıkgöz sapığı nasıl dövdüğünü anlattı. Açıkgöz, "Profesyonel sporcu ve dublörüm. Bu defa çok sert kayaya çarptı." dedi.

Röportajda Açıkgöz şunları söylüyor:

Ben sporcuyum antrenörüm ve dublörüm. Metroda birinin bizi çektiğini fark ettim ve ayağa kalktığımda telefonunda bizim fotoğraflarımızı gördüm.

Ve şu an o anı yaşıyor gibiyim. Üzerine tekmeler yumruklar oturduğu yere çıkıp kafasına kaşını patlatmışız.

Tekmelemeye başladım sonra yumruklar atmaya başladım. Hatta buramda bir ezik oldu ne kadar sert vurduysam buna rağmen ben vurmaya devam ettim.

Bu defa çok sert kayaya çarptı bundan sonra da böyle olacak. Yine olsa yine yaparım.

NE OLDU?

İstanbul Taksim'de gerçekleşen olayda Libyalı olduğu öne sürülen bir turist, metrodaki kadınların bacaklarını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği iddia edildi.

Kendisini kayıt altına aldığını fark eden bir kadın ise, Libyalı turisti etkisiz hale getirdikten sonra polise teslim etti.

Turist ile kadın arasında diyaloglar saniye saniye kameralara yansırken, o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sporcu Türk kadın Taksim metrosunda kadınları gizlice videoya çeken Libyalıyı dövdü
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