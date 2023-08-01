Sporcu Türk kadın Taksim metrosunda kadınları gizlice videoya çeken Libyalıyı dövdü

İstanbul Taksim'de gerçekleşen olayda Libyalı olduğu öne sürülen bir turist, metrodaki kadınların bacaklarını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği iddia edildi.

Kendisini kayıt altına aldığını fark eden bir kadın ise, Libyalı turisti etkisiz hale getirdikten sonra polise teslim etti. Turist ile kadın arasında diyaloglar saniye saniye kameralara yansırken, o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul Havadis sayfasında paylaşılan videoda, kadının sporcu olduğu ve sapığı etkisiz hale getirdiği belirtildi. Libyalı turist olduğu iddia edilen kişi ise polise teslim edildi.