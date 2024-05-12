Sporcunun vücudu gündem oldu: "Gerçek mi yapay zeka mı?"

Kaynak: Haber Merkezi
Sporcunun vücudu gündem oldu: "Gerçek mi yapay zeka mı?"
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, sırtı ve kolları oldukça geniş ancak beli çok ince olan bir sporcu gencin vücudu tartışma konusu oldu. Videoda gencin görünüşü, yapay zeka olabileceği iddialarını da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada viral olan bir video, genç bir sporcu gencin vücudunun ilginç proporsiyonlarıyla dikkat çekti. Videoda, gencin sırtı ve kolları oldukça geniş görünürken beli ise oldukça inceydi. Bu durum, bazı kişiler tarafından yapay zeka kullanılarak yapılmış olabileceği iddialarına yol açtı.

Ancak, bu iddiaların yanı sıra videonun gerçek olabileceğini savunanlar da oldu. Genetik özellikler, antrenman metodları ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerin bu tip vücut yapılarının oluşumunda etkili olduğu belirtildi. Sporcu gencin vücudu, özellikle bodybuilding gibi ağır kuvvet antrenmanlarıyla uğraşan sporcular arasında görülebilecek bir fiziksel özellik olarak değerlendirildi.

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