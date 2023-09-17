Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 674 lira olarak belirlendi.

KAYNAK: AA
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 716 bin 889 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 19 bin 886 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 674 lira, gaz ticaret miktarı ise 591 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 157 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 190 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 107 milyon 911 bin 106 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 621 bin 977 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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