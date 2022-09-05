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Spotify aboneliği nasıl kaldırılır? Kalıcı olarak hesap silinebilir mi

Kullanıcılar müzik dinleme platformu olan Spotify'ı kullanmak istemiyorsa hesabını kalıcı olarak silebilmektedir. İşte Spotify hesabının silinme yolları...

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:24
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Spotify hesabı nasıl silinir

Spotify aboneliği nasıl kaldırılır? Kalıcı olarak hesap silinebilir mi
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Spotify uygulamasını daha fazla kullanmak istemeyen kullanıcılar birkaç adımda Spotify hesap silme işlemini tamamlayabilmektedir. Kullanıcı cihazında aktif olarak bir Spotify kullanıyorsa ve artık normal hesap ya da Premium hesap olması farkı olmaksızın hesabını silmek istiyorsa ilk olarak Spotify hesap silme sekmesine giriş yapmalıdır. Spotify hesap silme linkine giriş yapılmasının ardından Spotify hesabınıza giriş yapılır.

Ekranda yer alan ‘Hesabı kapat’ butonuna tıklanmalıdır. Hesabı kapat butonuna basıldıktan sonra ana ekranda yer alan ‘devam et’ butonuna basılmalı ve hesap kapatma işlemine devam edilmelidir.

Bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra ana ekranda yer alan ‘anlıyorum’ tuşuna basmalı ve e-posta adresinizin doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ardından ekranda yer alan ‘hesabımı kapat’ tuşuna basarak hesap kapatma işlemi tamamlanmalıdır.

Son adımın da tamamlanmasının ardından Spotify kişinin hesabını kalıcı olacak şekilde kapatacaktır.

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