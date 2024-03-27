Spotify'dan masaüstü kullanıcıları için yeni özellik. İlk kimin kullanacağı ortaya çıktı

Spotify, uzun süredir talep edilen bir "Mini Oynatıcı" ekledi. Bu oynatıcı hızlı oynatma erişimi sağlarken diğer şeylere odaklanmanıza da olanak tanıyacak.

Yeniden boyutlandırılabilir kayan pencere, parçaları değiştirmek, çalma listeleri seçmek ve ses seviyesini ayarlamak da dahil olmak üzere sesi kontrol etmenizi de sağlayacak. Şirket, özelliğin halihazırda Premium abonelere sunulmaya başladığını söylüyor.

Uygulamanızda kullanıma sunulduktan sonra, uygulamanın sağ alt tarafında, standart oynatma kontrollerinin sağındaki kareye tıklayarak Spotify Masaüstü Mini Oynatıcısını (özel adı) başlatabilirsiniz. Buna tıkladıktan sonra, tam uygulamanın yanında kayan bir pencere belirecek.

Yeniden boyutlandırılabilir Mini Oynatıcı, videolar için ideal olan kare en boy oranında çalışabilir; daha ince bir çubuk olduğundan, minimal düzeyde oynatma/duraklatma ve parça atlama kontrolleri sunacak.

Apple Music, yıllardır macOS ve Windows için eşdeğer bir MiniPlayer’a sahipti. Spotify da şimdi ekibe katıldı. Spotify, Miniplayer’ın ilk olarak Premium abonelerine sunulacağını açıkladı ve bu da sonunda ücretsiz plandaki kullanıcılara da ulaşabileceğini gösteriyor.