Spotify’ı en ucuz kullanan ülkeler belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünya çapında sevilerek kullanılan Spotify'ı en ucuza kullanan ülkeler belli oldu. Listenin zirvesinde Pakistan yer aldı.

Spotify’ı en ucuz kullanan ülkeler belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Spotify dünya çapında 180’den fazla ülkede kullanılıyor.

Android Authority’nin hazırladığı listede dünyanın en ucuz ülkesinin yanı sıra en pahalı ülkesi de yer aldı.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Spotify Premium’un bireyler, aileler, ikili gruplar ve öğrenciler için farklı ücretleri var. Ayrıca, bir yıl boyunca peşin ödeme yaptığınızda daha ucuz fiyatların olduğu durumlar da var. Bu biraz kafa karıştırıcı bir unsur, bu nedenle her ülkedeki bireysel planın maliyetini vurgulayarak işler anlaşılması kolay hale getirildi bu liste.

En ucuz abonelik planı olan öğrenci planı baz alındığında fiyatlar pek iyi yansıtılmış olmuyor. Dolayısıyla listede yer alan fiyatlar bireysel plan fiyatları.

Spotify abonelik ücretleri hangi ülkede ne kadar?

Pakistan – 1,04 dolar/ay
Hindistan – 1,44 dolar/ay
Türkiye – 1,48 dolar/ay
Mısır – 1,62 dolar/ay
Arjantin – 1,74 dolar/ay
Bangladeş – 1,84 dolar/ay
Nijerya – 2,19 dolar/ay
Vietnam – 2,44 dolar/ay
Gana – 2,99 dolar/ay
Kenya – 2,99 dolar/ay
20. Bulgaristan – 5,56 dolar/ay
30. Singapur – 8,13 dolar/ay
37. Amerika Birleşik Devletleri – 10,99 dolar/ay
49. Birleşik Krallık – 13,97 dolar/ay
50. Danimarka – 16,11 dolar/ay

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