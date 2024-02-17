Spotify Türkiye'nin en popüler sanatçılarını açıkladı

Spotify, dünyanın en çok tercih edilen dijital müzik platformu olarak hem küresel hem de Türkiye özelindeki istatistikleri paylaşıyor.

Şirketin son açıklamasında, Türkiye'nin en sevilen sanatçıları belli oldu ve listenin içeriği şaşırttı.

İşte detaylar…

Spotify'ın verilerine göre, Semicenk Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı olmayı başarıyor.

Onu UZI takip ederken, üçüncü sırada Motive ve Sezen Aksu yer alıyor. Beşinci sırada Lvbel C5'i görüldü.

Listede ayrıca BLOK3, Çakal, Sagopa Kajmer, Hande Yener, Heijan, Sefo, Dedublüman, Ezhel, Mabel

Matiz ve Emir Can İğrek gibi isimler de var. Tam listeye aşağıdan bakabilirsiniz.

EN SEVİLEN SANATÇILAR…

1) Semicenk

2) UZI

3) Motive

4) Sezen Aksu

5) Lvbel C5

6) BLOK3

7) Çakal

8) Sagopa Kajmer