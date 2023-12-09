SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı

Emeklilerin merakla beklediği 2024 yılı zammına dair net tablo ortaya çıktı.
SSK, Bağ-Kur ve bütün emeklileri ilgilendiren bu gelişmeler, maaşlar üstündeki beklenen artışları gösteriyor.
Peki, 2024 senesinde emekli maaşları ne kadar olacak? Hangi emekli kaç lira zam alacak? İşte, detaylar...
2024 senesinde emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, enflasyon tahminleri ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda belirlenecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına göre, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için ek iyileştirmeler yapılması planlanıyor.
2024 Ocak zammının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %39.59, memur ve diğer emekliler içinse %51.44 olacağı öngörülüyor.
Bu oranlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamış olduğu enflasyon rakamlarına göre değişebilir.
Maaşlardaki bu artış beklentileri ile birlikte, emeklilerin ek iyileştirme beklentileri de devam ediyor.
Cevdet Yılmaz, işyar zammının yılsonunda belirleneceğini ve bu zammın işyar emeklilerine de yansıyacağını açıkladı.
Ayrıca, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkânlarının zorlanacağını ve ekonomik dengelerin gözetileceğini vurguladı.
Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde, 2023 yılsonu enflasyon beklentisinin yaklaşık g.19 olduğu ortaya çıktı.
Bu beklenti, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun düşeceği yönündeki tahminlerle ahenkli değil.
Bu durum, 202 senesinde emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını da etkileyebilir.