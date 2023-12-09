SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı

Emeklilerin merakla beklediği 2024 yılı zammına dair net tablo ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 1

SSK, Bağ-Kur ve bütün emeklileri ilgilendiren bu gelişmeler, maaşlar üstündeki beklenen artışları gösteriyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 2

SSK, Bağ-Kur ve bütün emeklileri ilgilendiren bu gelişmeler, maaşlar üstündeki beklenen artışları gösteriyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 3

Peki, 2024 senesinde emekli maaşları ne kadar olacak? Hangi emekli kaç lira zam alacak? İşte, detaylar...

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 4

2024 senesinde emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, enflasyon tahminleri ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda belirlenecek.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 5

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına göre, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için ek iyileştirmeler yapılması planlanıyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 6

2024 Ocak zammının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %39.59, memur ve diğer emekliler içinse %51.44 olacağı öngörülüyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 7

Bu oranlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamış olduğu enflasyon rakamlarına göre değişebilir.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 8

Maaşlardaki bu artış beklentileri ile birlikte, emeklilerin ek iyileştirme beklentileri de devam ediyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 9

Cevdet Yılmaz, işyar zammının yılsonunda belirleneceğini ve bu zammın işyar emeklilerine de yansıyacağını açıkladı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 10

Ayrıca, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkânlarının zorlanacağını ve ekonomik dengelerin gözetileceğini vurguladı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 11

Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde, 2023 yılsonu enflasyon beklentisinin yaklaşık g.19 olduğu ortaya çıktı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 12

Bu beklenti, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun düşeceği yönündeki tahminlerle ahenkli değil.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 13

Bu durum, 202 senesinde emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını da etkileyebilir.

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