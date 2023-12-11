SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024'teki zamlı maaş tablosu netleşti. 7500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı

SSK, Bağ-Kur ve milyonlarca emekli vatandaşın dört gözle beklediği 2024 yılı zamlı maaşların tablosu ortaya çıktı. İşte detaylar…

KAYNAK: Haber Merkezi
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024'teki zamlı maaş tablosu netleşti. 7500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 1

Emeklilerin merakla beklediği 2024 yılı zammına dair net tablo ortaya çıktı. SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiren bu gelişmeler, maaşlar üzerindeki beklenen artışları gösteriyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024'teki zamlı maaş tablosu netleşti. 7500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 2

Emekli vatandaşlar yeni yılın başında olası zam oranları hakkında bilgi almak için bekleyişini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için ek iyileştirmelerin planlandığını belirtti.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024'teki zamlı maaş tablosu netleşti. 7500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 3

Türkiye'deki milyonlarca emekli ve çalışan için, 2024 Ocak zammının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %39.59, memur ve diğer emekliler içinse %51.44 olacağı öngörülüyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024'teki zamlı maaş tablosu netleşti. 7500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 4

Maaşlardaki bu artış beklentileri ile birlikte, emeklilerin ek iyileştirme beklentileri de devam ediyor. Cevdet Yılmaz, memur zammının yıl sonunda belirleneceğini ve bu zammın memur emeklilerine de yansıyacağını açıkladı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024'teki zamlı maaş tablosu netleşti. 7500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 5

Yılmaz açıklamasının devamında, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkanlarının zorlanacağını ve ekonomik dengelerin gözetileceğini vurguladı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024'teki zamlı maaş tablosu netleşti. 7500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 6

Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde, 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama %67.19 olduğu ortaya çıktı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024'teki zamlı maaş tablosu netleşti. 7500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 7

Bu beklenti, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun %39.59 olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024'teki zamlı maaş tablosu netleşti. 7500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 8

Ocak ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı tahmini olarak %39.59 olacak. Memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkı ile birlikte %51.44'e ulaşacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024'teki zamlı maaş tablosu netleşti. 7500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 9

2024'te emekli maaşlarının ne olacağına dair beklentiler ve tahmini tablolar ise şöyle:

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024'teki zamlı maaş tablosu netleşti. 7500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 10
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024'teki zamlı maaş tablosu netleşti. 7500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı 11
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