SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024'teki zamlı maaş tablosu netleşti. 7500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı

SSK, Bağ-Kur ve milyonlarca emekli vatandaşın dört gözle beklediği 2024 yılı zamlı maaşların tablosu ortaya çıktı. İşte detaylar…
Emeklilerin merakla beklediği 2024 yılı zammına dair net tablo ortaya çıktı. SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiren bu gelişmeler, maaşlar üzerindeki beklenen artışları gösteriyor.
Emekli vatandaşlar yeni yılın başında olası zam oranları hakkında bilgi almak için bekleyişini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için ek iyileştirmelerin planlandığını belirtti.
Türkiye'deki milyonlarca emekli ve çalışan için, 2024 Ocak zammının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %39.59, memur ve diğer emekliler içinse %51.44 olacağı öngörülüyor.
Maaşlardaki bu artış beklentileri ile birlikte, emeklilerin ek iyileştirme beklentileri de devam ediyor. Cevdet Yılmaz, memur zammının yıl sonunda belirleneceğini ve bu zammın memur emeklilerine de yansıyacağını açıkladı.
Yılmaz açıklamasının devamında, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkanlarının zorlanacağını ve ekonomik dengelerin gözetileceğini vurguladı.
Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde, 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama %67.19 olduğu ortaya çıktı.
Bu beklenti, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun %39.59 olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.
Ocak ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı tahmini olarak %39.59 olacak. Memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkı ile birlikte %51.44'e ulaşacak.
2024'te emekli maaşlarının ne olacağına dair beklentiler ve tahmini tablolar ise şöyle: