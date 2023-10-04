Stabilize yolda sulama kanalına uçtu! Baba- kızı itfaiye kurtardı

Manisa’da, stabilize yolda takla atarak sulama kanalına uçan otomobilde yaralanan Adem Yiğit (39) ve yanındaki kızı Cemile Nur Yiğit (16), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Baba- kız, hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: AA
Stabilize yolda sulama kanalına uçtu! Baba- kızı itfaiye kurtardı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Saruhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Sokak'ta meydana geldi. Adem Yiğit yönetimindeki 35 U 9306 plakalı otomobil, stabilize yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Sürücü Yiğit ile otomobildeki kızı Cemile Nur Yiğit, sulama kanalında ters dönen otomobilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin bir kısmı suyla dolarken, baba- kız için kurtarma çalışması başlatıldı.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, baba- kız otomobilden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Adem Yiğit ve kızı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Baba- kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayala ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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