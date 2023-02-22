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Trabzonsporlu taraftardan Ahmet Suat Özyazıcı teklifi

Bordo Mavili camia ve taraftarlar; Akyazı’daki Stadyum için Ahmet Suat Özyazıcı ismi önerisi getirdi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 13:11
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Stadın adı Ahmet Suat Özyazıcı olsun

Trabzonsporlu taraftardan Ahmet Suat Özyazıcı teklifi
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Turgay Beşyıldız-Yeniçağ
Trabzonspor camiasından bazı isimlerin yanı sıra, bir grup taraftarında sosyal medyadan yaptıkları çağrılarda, yeni resmi adı henüz belirlenmemiş olan Akyazı’daki stadyumun isminin; ‘’Ahmet Suat Özyazıcı Stadyumu’’ olarak değiştirilmesini talep ediyor.
Aynı zamanda kulübün sıcak paraya da ihtiyacı olması nedeniyle, bir süreden beri stadyum un yeni adı için, yerli-yabancı bazı firmalarla sponsorluk görüşmesi de devam ediyor. 
Stadyumun ismine yüksek bir bedelle sponsor olacak söz konusu  firmanın adının yanına, Ahmet Suat Özyazı isminin de eklenebileceği belirtilirken, bu fikre destek verenlerin hatırı sayılır sayıda oldukları öğrenildi. 

Trabzonspor'un efsane hocası 87 yaşındaki Ahmet Suat Özyazıcı, uzun bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybetmişti. 
Trabzonspor da bir çok kupaya imza atan ve zamanın Süper Ligi’nde (1.Lig’de)   4 şampiyonluk yaşatan Özyazıcı’nın vefatının ardından, bordo-mavili camiada stadın adının değişmesi veya sponsor olacak firma adının yanına eklenmesi yönünde çağrılar yapılmaya başlanmıştı.
Trabzonspor’un yine efsane teknik adamlarından, bir çok kupanın yanı sıra yine dönemin 1.Lig’inde (Süper Lig) 2 şampiyonluk yaşatan Özkan Sümer’in adı da, Akyazı’daki Futbol Akademisine verilmişti.  
Ayrıca bordo mavililerin bir başka başarılı 3 ncü teknik adamı Şenol Güneş’te, bir çok kupayı bordo mavili takıma kazandırmış ve Güneş’in adı da Akyazı’daki Spor Kompleksi’ne verilmişti.

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