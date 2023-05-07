Stadyuma Atatürk’ün adı verilmedi. Elazığ’da büyük skandal

Elazığ’da yapımı tamamlanan Atatürk Stadı’nda büyük skandal ortaya çıktı. Bugün kapılarını açacak stadın tabelasında Atatürk Stadı yerine Elazığ Stadyumu yazdığı görüldü. Stadının adının TFF’de ise stadın adının Elazığ Atatürk Stadı olarak görülmesi dikkat çekti.

Stadyuma Atatürk’ün adı verilmedi. Elazığ’da büyük skandal

Elazığ'da yapımı tamamlanıp bugün kapılarını açacak stattan ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı çıkarıldı ve yeniden verilmedi.

1974’ten bu yana şehrin takımı Elazığspor’un maçlarına ev sahipliği yapan stat, yıllarca “Elazığ Atatürk Stadyumu” olarak hizmet verdi. 2019’da yıkılan ve aynı yerde yeniden inşa edilen 18 bin 423 seyirci kapasiteli stat, Elazığspor’un bugün saat 15.00’te TFF 3. Lig’de Karaköprü Belediyespor’u konuk edeceği maçla kapılarını açacak.

ekran-goruntusu-2023-05-07-113825.png

TABELADA FARKLI TFF'DE FARKLI

Ancak stada asılan dev tabelada uzun süredir Atatürk’ün adına yer verilmiyor. Tabelada sadece “Elazığ Stadyumu” yazıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kayıtlarında ise stadın ismi “Elazığ Atatürk” olarak geçiyor.

ekran-goruntusu-2023-05-07-113835.png

AKP'Lİ YETKİLİLER "YANLIŞLIK" DEDİ

Tarihi stattan Atatürk’ün adının kim tarafından ve hangi kararla çıkarıldığı konusunda resmi kurumlar hiçbir açıklama yapmadı. Tepkiler üzerine görüş bildirmek zorunda kalan bazı AKP’li yetkililer Atatürk’ün adının çıkarılıp Elazığ Stadyumu tabelasının asılmasını “yanlışlık” olarak değerlendirmişti. Buna rağmen geçen sürede stadın tabelasına Atatürk’ün ismi eklenmedi.

Öne Çıkanlar
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın kombini nikaha damga vurdu! Herkes nikahı unutup eleştirdi
Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın kombini nikaha damga vurdu! Herkes nikahı unutup eleştirdi
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Son Haberler
Volkan Konak, "Allah ile aldatanlar" diye isyan etti: Yağlı saçlı, dişleri ve sicili paslı kişileri açıkladı Güncel
Volkan Konak, "Allah ile aldatanlar" diye isyan etti: Yağlı saçlı, dişleri ve sicili paslı kişileri açıkladı
Aboubakar'dan 13 maçta 10 gol. Formunu yakaladı Spor
Aboubakar'dan 13 maçta 10 gol. Formunu yakaladı
Sudan iç savaşının tarafları görüşme için Suudi Arabistan'da Dünya
Sudan iç savaşının tarafları görüşme için Suudi Arabistan'da
İstanbul’da kaçak göçmenlere sahte belge hazırlayanlara operasyon Güncel
İstanbul’da kaçak göçmenlere sahte belge hazırlayanlara operasyon
Hadise şarkıcı Murda ile olan ilişkisini açıkladı Magazin
Hadise şarkıcı Murda ile olan ilişkisini açıkladı
Son Dakika... Hatay'da deprem Güncel
Son Dakika... Hatay'da deprem
Gaziantep'te organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı Güncel
Gaziantep'te organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı