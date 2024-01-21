Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Ankara’dan haykırdı

Kaynak: AA
Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Ankara’dan haykırdı
Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri, sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınması talebiyle Ankara’da bir miting düzenledi.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri, Ankara Anıtpark’ta, “Mesleki Eğitim Kanunu” kapsamına giren sigorta başlangıçlarının emekli olabilmek içi işleme alınması talebiyle “Büyük Ankara Buluşması” isimli bir miting düzenledi.

Miting sırasında türküler ve marşlar söyleyen üyeler, "Staj ve Çıraklık SGK Başlangıcı Olsun", "Staj Mağduriyetine Son Verilsin", "Staj ve Çıraklık Fiili Çalışmadır" yazılı pankartlarla eylem gerçekleştirdi.

Federasyon Başkanı Murat Bal, yaptığı basın açıklamasında, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda düzenleme yapılmasını talep etti. Sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınması gerektiğini ileten Bal, işçilikten kaynaklanan özlük haklarının da verilmesini istedi.

Murat Bal, konuşmasında 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde bu sorunun çözülmesini beklediklerini ifade etti.

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