Yaşıtları parkta oynarken çalışmak zorunda kalan staj ve çıraklık mağdurları Kartal’da bir araya geliyor

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu yarın saat 12:00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul Kartal’da “Büyük İstanbul Mitingi” düzenliyor.

“DAHA ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞTIK”

Mitinge katılmak için çeşitli illerden mağdurların bir araya geleceği aktarıldı. Yaşıtları parkta bahçede oynarken çalışmak zorunda kaldıklarını belirten mağdurlar, daha çocuk yaşta ve sigorta girişleri yapılarak ellerine sigorta kartları verildiğini ancak bugün bu tarihin ilk işe girişleri kabul edilmediğine dikkat çekti.

ALMANYA’DA OLUNCA SAYILIYOR TÜRKİYE’DE SAYILMIYOR

;Mağdurlar, Almanya’da staj ve çıraklık sürecini Türkiye’de emeklilik sürecine dahil ettiren vatandaşı örnek verirken Yargıtay’ın bu husustaki emsal kararına dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan bir mağdur, “Almanya’da staj ve çıraklık yapınca emekliliğe saydırıyor da aynı yıllarda kendi vatanında staj ve çıraklık yapan biri nasıl emeklilik hakkından yararlanamıyor anlamış değiliz” dedi.