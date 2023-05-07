Stanojevic: Çocuk oyuncağı gibiydi

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Kayserispor karşısında yediği golleri 'çocuk oyuncağı' olarak nitelendirdi.

Stanojevic: Çocuk oyuncağı gibiydi

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUK OYUNCAĞI GİBİYDİ"
Maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini ifade eden Stanojevic, "Yediğimiz goller çocuk oyuncağı gibiydi. Gol yedikten sonra atraksiyona geçtik, biraz daha hızlandık. Oyuncularım elimden gelen her şey verdi. Başka bir şey söyleyemem. Kötü yapabileceğim bir yorum yok. Evimizde aldığımız bu beraberlikten dolayı çok üzgünüz. Elbette buradan galibiyetle ayrılmayı isterdik" diye konuştu. (AA)

Öne Çıkanlar
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Fenerbahçe ateşle oynuyor. Fatih Saboviç yazdı Spor
Fenerbahçe ateşle oynuyor. Fatih Saboviç yazdı
Giresun Fenerbahçe maçında ortalık karıştı. Yedek kulübeleri sahaya girdi Spor
Giresun Fenerbahçe maçında ortalık karıştı. Yedek kulübeleri sahaya girdi
İmamoğlu mitinginde taşlı saldırı sonrası: Bir grup ellerinde MHP bayraklarıyla tekbirler getirerek konvoy yaptı Siyaset
İmamoğlu mitinginde taşlı saldırı sonrası: Bir grup ellerinde MHP bayraklarıyla tekbirler getirerek konvoy yaptı
Giresunspor maçının devre arasında skandal ortaya çıktı. Erman Toroğlu açıkladı Spor
Giresunspor maçının devre arasında skandal ortaya çıktı. Erman Toroğlu açıkladı
İmamoğlu isyan etti: şu çocuğu polis koruyamadı Siyaset
İmamoğlu isyan etti: şu çocuğu polis koruyamadı
Dortmund'dan Wolfsburg'a farklı tarife Spor
Dortmund'dan Wolfsburg'a farklı tarife
Bajic'le Giresunspor maça ortak oldu Spor
Bajic'le Giresunspor maça ortak oldu