Stanojevic: Çocuk oyuncağı gibiydi

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"ÇOCUK OYUNCAĞI GİBİYDİ"

Maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini ifade eden Stanojevic, "Yediğimiz goller çocuk oyuncağı gibiydi. Gol yedikten sonra atraksiyona geçtik, biraz daha hızlandık. Oyuncularım elimden gelen her şey verdi. Başka bir şey söyleyemem. Kötü yapabileceğim bir yorum yok. Evimizde aldığımız bu beraberlikten dolayı çok üzgünüz. Elbette buradan galibiyetle ayrılmayı isterdik" diye konuştu. (AA)