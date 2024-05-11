Starbucks adı nereden geliyor. Öğrenince çok şaşıracaksınız

Kaynak: Haber Merkezi
Starbucks adı nereden geliyor. Öğrenince çok şaşıracaksınız
Hemen hemen herkesin hayatında bir kez de olsa Starbucks'ta oturmuşluğu vardır. Dünyadaki en tanınmış kahve zincirlerinden biri olan şirketin kahvelerinin nasıl üretildiği, nasıl bu kadar büyüdüğü çoğu insanın dikkatini çekmiş olsa da pek çok insan markanın adını nasıl aldığını merak dahi etmez.

Bütün hikaye Reddit adlı sitede kullanıcılardan birinin “Starbucks ismi nereden geliyor?” sorusunu sormasıyla başladı. Sitedeki diğer kullanıcıların biri ise Starbucks ismi hakkında “Bildiğim kadarıyla Starbucks adı, şirketin kurucu Robert K. Johnson'ın büyükbabasıyla yaptığı geyik avlarından esinlenmesiyle ortaya çıkmış. Johnson hayvanları öldürmekten hoşlanmazmış. Fakat büyükbabasıyla vakit geçirmeye bayılıyormuş. Aralarından ki en büyük fark ise büyükbabasının hayvanları vurmayı, Johnson’ın ise izlemeyi sevmesiymiş. Özellikle de büyük erkek geyikleri izlemeyi çok seviyormuş. Johnson bunlara ‘yıldız geyikler’ ismini takmış yani 'starbucks'… Johnson ilk kahve dükkanını açacağı sırada büyün bu hikayeden haberdar olan eşi Starbucks'ı önerince bunu hemen kabul etmiş. Bütün hikaye bundan ibaret” diye yazdı.

Anlatılan hikaye kulağa hoş gelse de bilindiği üzere ilk şubesini 1971 yılında Seattle'ın ünlü Pike Place Market'inde açan Starbucks şirketi bir değil üç kişi tarafından, Jerry Baldwin, Gordon Bowker ve Zev Siegl tarafından kuruldu. Fakat bu karışıklığa rağmen söz konusu soru ve cevap kısa sürede pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

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Aslında şirketin ismi konusunda Starbucks’un internet sitesinde bir açıklama bulunuyor. Buradaki anlatıya göre kurucuların bu ismi seçmeleri oldukça zaman almış. Üç kurucu, 1971 yılında sanatçı Terry Sheckler ile birlikte markaları için isim, logo ve slogan bulmaya çalışıyorlardı. Üç kafadar, sanatçıdan şirketin adının ilk kahve tüccarlarının denizlerde atıldıkları maceralara vurgu yapan bir isim olmasını istedi.

Sheckler, bir yazar olan arkadaşı Bowker’dan konu hakkında yardım istedi. Bowker iki hafta düşündükten sonra Herman Melville'in ikonik kitabı Moby Dick’teki geminin adını önerdi yani Pequod. Fakat Terry bu öneriyi beğenmedi.

Elden hayır gelmeyeceğini anlayan Terry, Seattle yakınlarındaki Rainier Dağı'ndaki maden kamplarının isimlerini araştırırken Starbo ismine denk geldi. Bu tesadüf onu tekrardan Moby Dick romanına götürdü. Şöyle ki Moby Dick'te Pequod'un ikinci kaptanının adı Starbuck idi. Şirketin denizcilik temasına sadık kalan Sheckler, eski bir ahşap oyma deniz sireninden esinlenerek şirket maskotunu üstsüz bir deniz kızı olarak resmetti.

Şirket 1987 yılında Howard Shultz tarafından satın alınırken, yeni sahipleri logoyu korumaya karar verdi, ancak orijinal tasarımı müstehcen bularak biraz daha muhafazakar hale getirdiler. Böylelikle de günümüzdeki logo ortaya çıkmış oldu. Logo zaman içerisinde çizgisel değişikliklere uğramışsa da her zaman aslına sadık kaldı.

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