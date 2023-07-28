Starbucks kahve fiyatlarına zam mı yaptı? Starbucks kahve fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Kahve zinciri Starbucks 2023 yılı fiyat güncellemelerine bir yenisini daha ekleyerek kahve fiyatlarına tekrar zam yaptı. Peki, Starbucks kahve fiyatlarına zam mı yaptı? Starbucks kahve fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Starbucks kahve fiyatlarına zam mı yaptı? Starbucks kahve fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Starbucks Ocak ayından beri kahve fiyatlarına ara ara zam yapmaktaydı. Son olarak Starbucks yaptığı zamlara tekrar zam yaptı. Peki, Starbucks kahve fiyatlarına zam mı yaptı? Starbucks kahve fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Popüler kahve zinciri Starbucks Ocak ayından beri kahve fiyatlarına zam yapıyor. Halihazırdaki zamlı kahve fiyatlarına Starbucks tekrar zam yaptı.

STARBUCKS KAHVE FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Resmi olarak Starbucks’tan kahve fiyatlarına ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken pek çok Twitter kullanıcısı değişen Starbucks kahve fiyatlarını paylaşıyor.

Twitter paylaşımlarında Starbucks kahve fiyatlarının zamlandığı görülüyor.

Mayıs ayından beri 39 TL'ye satılan küçük boy filtre kahvenin fiyatı, son zamla birlikte 45 TL'ye çıktı.

Starbucks orta boy filtre kahve fiyatı 44'ten 51 TL'ye yükseldi.

Starbucks büyük boy filtre kahve 49 TL'den 56 TL oldu.

Küçük boy Mocha fiyatları 62 TL'den 71 TL'ye, büyük boy Mocha fiyatları ise 79 TL'den 91 TL'ye yükseldi.

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