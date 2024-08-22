Starbucks'ın CEO'su 1600 kilometrelik işine özel jetiyle gidip gelecek. Müşteriye küresel ısınma diye kağıt pipet veriyorlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Starbucks'ın CEO'su 1600 kilometrelik işine özel jetiyle gidip gelecek. Müşteriye küresel ısınma diye kağıt pipet veriyorlar

Starbucks'ın yeni CEO'su, California'da oturup Seattle'daki ofise 1600 km mesafeden özel jetle gidip gelecek.

Kahve zinciri Starbucks'ın yeni CEO'su Brian Niccol'ün, Kaliforniya'daki evinden 1600 kilometre uzaklıkta olan Seattle'daki şirket merkezine haftada 3 gün özel jetle gideceği belirtildi.

Starbucks'ın çiçeği burnunda CEO'su Brian Niccol, Kaliforniya'daki evi ile Seattle'daki şirket merkezi özel jetle uçacak.

Niccol, Kaliforniya'daki evinden 1600 kilometre uzaklıkta olan Seattle'daki şirket merkezine haftada 3 gün özel jetle gidip gelecek. Niccol'e bunu mümkün kılmak için Starbucks'ın kurumsal jetini kullanma izni verildi.

EN AZ 3 OFİSTE KALMASI ZORUNLU

Dünyaca ünlü kahve zinciri, kurumsal çalışanlarının haftada en az üç kez ofiste olmalarını istiyor. Niccol'ün teklif mektubunda Starbucks, Niccol'ün Kaliforniya Newport Beach'teki evinde kalabileceğini ve kahve devinin jetini kullanarak merkez ofise 995 mil (1600 km) gidip gelebileceğini belirtildi.

Mektup, 11 Ağustos tarihli bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dosyasında kamuya açık hale getirildi. SEC mektubuna göre, Niccol'e yılda 250 bin dolar da kişisel seyahat ödeneği verildiği belirtildi.

Niccol'e geçici konaklama masrafları geri ödenecek ve Eylül ayında işe başladıktan üç ay sonrasına kadar Seattle'da kalıcı ikincil konut sağlanana kadar bir şoför CEO'nun hizmetinde olacak.

MAAŞI 1.6 MİLYON DOLAR

Brian Niccol'ün istihdam koşullarını detaylandıran bir başka SEC dosyasına göre, yeni pozisyonunda temel maaş yılda 1.6 milyon dolar olacak. Niccol, şirketin performansına bağlı olarak maaşının iki katından dört katına kadar değişen yıllık bir ikramiyenin de sahibi olacak.

Niccol, Chipotle'ın önceki CEO'luğu görevinden ayrılmasını telafi etmek için önümüzdeki üç yıl içinde 75 milyon dolarlık bir hisse senedi hibesi de alacak.

Ayrıca 10 milyon dolarlık bir imza ikramiyesi ve önümüzdeki yıldan itibaren dağıtılmak üzere 23 milyon dolara kadar yıllık hisse senedi ödülünün de sahibi olacak.

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