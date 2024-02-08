Starbucks Türkiye satılıyor. İşte yeni sahibi

ABD’li özel sermaye şirketi Apollo Global Management Starbuks’ı satın alıyor. Starbucks'ın işletme yetkisine sahip AlShaya Group ile Apollo Global Management arasında görüşmeler başladı.

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Starbucks Franchise'ının azınlık hissesini satın almak için görüşmeler yapıldığı ileri sürüldü.

Daha önceki bilgilere göre, AlShaya Group işletmedeki yaklaşık yüzde 30'luk bir azınlık hissesini satmak istiyordu.

TÜRKİYE'DE 8 BİNDEN FAZLA KİŞİ İSTİHDAM EDİYOR

Alshaya Group tarafından Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Starbucks mağazaları işletiliyor. Şirket sadece Türkiye'de 8 binden fazla kişiyi istihdam ediyor.