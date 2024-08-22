TikTok'ta canlı yayın yaparken sokak ortasında darbedildi. Akrabalarının elinden canını zor kurtardı

Esentepe Mahallesi'nde TikTok yayınlarıyla tanınan Sevda K., akrabaları tarafından sokak ortasında darbedildi. İddiaya göre, Sevda K.'nın yaptığı TikTok yayınlarından rahatsız olan akrabaları, genç kızı bu konuda daha önce uyarmıştı.

Ancak uyarılara rağmen yayınlarına devam eden Sevda K., akrabalarıyla sokakta karşılaştı ve aralarında hararetli bir tartışma başladı.

AKRABALARININ ELİNDEN CANINI ZOR KURTARDI

Tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Sevda K. adlı kızı saçından tutan akrabaları yere yatırarak darbetti. Çevredeki vatandaşlar yaşanan olaya tanık olurken, bazıları o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Saldırıdan sonra Sevda K., akrabalarının elinden kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yaşanan darp olayı büyük tepki topladı.