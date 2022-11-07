Starbucks'ta Rize çayı dönemi başladı

Türkiye’de faaliyet gösteren kahve zinciri Starbucks, menüsüne bir ekleme yaptı. Geçtiğimiz dönemde menüsüne Türk kahvesini de dahil eden marka, bu kez müşterilerinin karşısına Rize çayı çıkaracak.

Konuyla ilgili olarak Starbucks’tan yapılan açıklamada, “Türk kahvesinin ardından Türk çayını da ürün gamımıza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Starbucks, Türkiye'deki misafirlerimizin sevgi duyduğu bir marka. Misafirlerimizin Starbucks'ı ikinci evleri gibi görmelerini istiyoruz. Bu kapsamda alışkın oldukları çay lezzetini mağazalarımıza taşıyoruz" denildi

Bu hamlesiyle yerelliğe ve sürdürülebilirliğe dikkat çeken Starbucks, bu yaklaşımını üretici ve tedarikçi seçimine de yansıtıyor. Misafirlerine 400 mağazada sunduğu Türk çayını nane, limon, bal, akide şekeri gibi eşlikçilerle kişiselleştirme şansı tanıyacak olan marka, geleneksel tat profiline uygun demleme makineleriyle hazırlanacak çaylarını da ormansızlaşma ve iklim değişikliğiyle mücadele eden ve kırsal kesimdeki insanlar için ekonomik fırsatlar oluşturmaya odaklanan sivil toplum kuruluşu Rainforest Allience sertifikalı bir üreticiden tedarik edecek.