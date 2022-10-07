Bir zam da ünlü kahve zincirinden geldi. Bir ayda ikinci zam

Yüksek enflasyon ve Türk Lirasının günden güne değer kaybetmesi gibi ülkemizin ekonomik sıkıntılarına bir de her şeye yapılan zamlar ekleniyor. Zammın son kurbanı ise ünlü kahve zinciri olan Starbucks oldu.

Starbucks ürünlerine bir ay içinde ikinci zam gelmesi kahveseverleri üzerken, Starbucks güncel kahve fiyatları sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Starbucks yapılan zamlar sonrasında güncel fiyatlarını açıkladı. Kahve fiyatlarına gelen zam dikkat çekti.

STARBUCK KAHVE FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Yapılan zammın ardından bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şu şekilde oldu:

Filtre kahve: 37 TL

Türk Kahvesi: 36 TL

Americano: 44 TL

Latte: 49 TL

Cappuccino: 49 TL

Caramel Macchiato: 63 TL

Mocha: 66 TL

White Chocolate Mocha: 68 TL